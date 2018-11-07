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DHA YURT - Erdemli'de göçmenleri taşıyan tekne battı (2) - Yeniden

MERSİN'in Erdemli ilçesi Kızkalesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşırken batan teknedeki mültecileri, bölgede bulunan balıkçılar kurtardı

07 Kasım 2018 05:34

MERSİN\'in Erdemli ilçesi Kızkalesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşırken batan teknedeki mültecileri, bölgede bulunan balıkçılar kurtardı. Kurtarılan 12 kişi, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

İlçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi açıklarında, akşam saatlerinde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Sahil Güvenlik ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde, batan teknedeki 12 kişi, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kaymakam Avni Kula ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü\'nün de geldiği olay yerinde, sağlık ekipleri tarafından alınan mülteciler, 4 ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hastane girişinde Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Erman Eken tarafından karşılanan mülteciler, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(cep telefonu görüntüleri)
-Kaçaklardan görüntü
-Tekneden görüntü
-Hastaneden görüntüler

(EK)
- Hastane önündeki ambulanslar 
- Kaçak göçmenleri getiren ambulanslar 
- Kaçak göçmenlerin ambulanstan indirilmesi
- Kaçak göçmenlerin acil servise götürülmesi
- Doktorların kaçak göçmenlere müdahale etmesi
- Genel ve detay görüntüler 

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER - Ali Rıza EREN - Mustafa ERCAN / ERDEMLİ(Mersin),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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