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DHA YURT - Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan son uçuşlar yapıldı

IRAK Kürt bölgesel Yönetiminin merkezi olan Erbil'in uluslararası havalimanında bugün son seferler yapıldı

29 Eylül 2017 20:19

IRAK Kürt bölgesel Yönetiminin merkezi olan Erbil\'in uluslararası havalimanında bugün son seferler yapıldı. Havalimanı Müdürü Telar Faik, askeri, diplomatik ve Birleşmiş Milletler\'e ait uçuşlar dışında tüm uluslararası ucuşların bugün saat 18.00\'dan itibaren askıya alınacağını açıkladı.

Irak Parlamentosu\'nun, bağımsızlık referandumuna yönelik yaptırımlar çerçevesinde, Kürt bölgesine yapılacak olan sivil uçuşların durdurulması kararı üzerine Erbil\'de bugün son uçuşlar gerçekleştirildi. Erbil Uluslararası Havalimanı\'ndan bugün aralarında Türk Hava Yolları\'nın İstanbul seferinin de bulunuduğu son seferler yapıldı. Havalimanı\'nın sivil uçuşlara kapatılması kararının ardından, terminalde yoğunluk gözlenmezken, çok sayıda yabancı son uçuşlar ile Erbil\'den ayrıldı. Bugün saat 18.00\'dan itibaren Erbil Uluslararası Havalimanı\'nın yasak kapsamında sivil uçuşlara kapatılacağı öğrenilirken, seyahat eden yolcular ise duruma tepki gösterdi. Uçuşların yasaklanması ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, askeri, diplomatik ve Birlemiş Milletler\'e ait seferler dışında tüm uluslararası uçuşların bugün saat 18.00\'den sonra askıya alınacağını söyledi. Irak hükümetinin referandum sonrasında Kürt Bölgesel Yönetimi\'ndeki havalimanlarının uluslararası seferlere kapatılması kararını eleştiren Faik, \"Bağdat hükümetinden sorunun çözülmesi konusunda şimdiye kadar herhangi bir heyet bizimle temas kurmadı. Bizimle bu konuda temas kurmalarını bekledik. Irak Sivil Havacılık Kurumu\'nun talimatıyla Erbil ve Süleymaniye\'deki uluslararası uçak seferleri saat 18.00\'den itibaren askıya alınacak. Bu karardan sadece Kürdistan bölgesi değil, tüm Irak zarar görecek. En kısa zamanda bu kararın iptal edilmesini istiyoruz. Erbil Uluslararası Havalimanı\'na sadece askeri, diplomatik ve Birleşmiş Milletler\'e ait uçaklar sefer yapabilecek\"dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Havalimanı\'ndan görüntüler
-Yolculardan görüntü
-Bankolardan görüntü
-Yolcularla röportaj
-Havalimanı Müdürü\'nün açıklaması
-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN/ERBİL,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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