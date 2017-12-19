DHA YURT - Emniyet: Kızıltepe'deki tünelin define amaçlı kazıldığı tespit edilmiştir

Mardin\'in Kızıltepe ilçesine adını veren tepede bulunan 8 metre derinliğindeki tünel ile ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, tünelin terör amaçlı olmadığı, define arama amaçlı kazıldığının tespit edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından önemli noktalara yönelik tünel kazılarak gerçekleştirilebilecek bombalı saldırılara karşı çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada, bu kapsamda, 8 Aralık günü Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kaymakamlık, Adliye, Kaymakamlık Konutu, Cumhuriyet Polis Merkezi, Cezaevi, Kalekol İnşaatları, Savcı-Asker-Polis Lojmanları, Ordu Evi, Kızıltepe Askerlik Şubesi, Kızıltepe Belediyesi ve Bölge Trafik Yerleşkeleri\'nin çevresinde bulunan iş yerleri ile konutların zemin katları ve bodrum katlarının kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, Kızıltepe\'de, ilçeye adını veren tepede bulunan 8 metre derinliğindeki tünel ile ilgili şöyle denildi: \"Ordu Evi\'nin yer aldığı alana bitişik olan bir evin bahçesinde 3 metre boyunca düz giriş, 7 metre derinliğinde dikey bir tünel bulunmuştur. Olay yeri inceleme, bomba imha uzmanları ve AFAD ile Turizm İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, tünel içerisinde bir adet kazma ve kürek ile evden çekilen elektrik kabloları ve aydınlatma düzeneği bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda tünelin terör amaçlı olmadığı, define arama amaçlı kazıldığı tespit edilmiştir. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatları doğrultusunda evi kiralayan Suriye uyruklu 1 şahıs ve mülk sahibi 1 şahıs olmak üzere toplam 2 şahsa, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'nun 74. maddesi gereğince işlem yapılmıştır. Bölge halkımızın sağladığı destek ile vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.\"



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-Açıklama

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Haber-Kamera: MARDİN (DHA)

