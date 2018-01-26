DHA YURT - Eğitim sırasında kalp krizi geçiren astsubay toprağa verildi

İzmir Foça Jandarma Komando Okulu\'nda eğitim sırasında kalp krizi geçirip 22 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra şehit olan Astsubay Çavuş Rıdvan Metin memleketi Hatay\'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Aktepe Mahallesi Fatih Camii\'nde düzenlenen törene Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit astsubayın annesi Hatice Metin ise, tören sırasında gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 10 kardeş olduğunu söyleyen baba Alahattin Metin ise, \"Vatan sağ olsun, şehitler ölmez\" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Aktepe Mahallesi\'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Toplanan kalabalıktan genel ve detay görüntüler

- Cenaze aracında şehidin tabutunun getirilmesi

- Cenazeden genel ve retay görüntüler

- Şehidin yakınlarından genel ve retay görüntüler

- Şehidin cenazesinin götürülmesi

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-Erhan TEKTEN/HATAY(HASSA),(DHA)