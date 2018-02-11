DHA YURT -  Düşen helikopterde 2, operasyonda 5 asker şehit oldu 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yapılan en son bilgilendermede operasyonda 2 askerin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada ; \"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin\'de devam eden operasyonlar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 11 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir\" denildi.

Bugün saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğraması sonucu 2 asker şehit olurken, Afrin\'de devam eden operasyonlar esnasında ise şehit sayısı 5\'e yükseldi.

ÖZEL BİRLİKLER YOLA ÇIKTI

Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere çeşitli illerden Hatay\'ın İskenderun İlçesi\'ndeki Deniz Er Eğitim Alayı Kışlası\'na gelen özel komando birlikleri, Hassa ve Kırıkhan\'dan Afrin bölgesine hareket etti. Kışladan çıkan zırhlı araç konvoyunun sınır hatlarından bölgeye geçiş yapacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Zırhlı araçların birlikten çıkışı

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-HATAY

-Bölgeden görüntü

-Bölgedeki helikopterlerin görüntüsü

-Ambulansların görüntüsü

-Askeri araçların bölgeye gitmesi

-detaylar

Haber: HATAY (DHA)

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