DHA YURT - 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

BURSA\'da minibüsüyle seyir halindeyken polis ekiplerinin \"dur\" ihtarına uymayıp silah göstererek kaçan Ramazan A. (23), kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi\'ndeki Abdal Camisi çevresinde devriyeye çıkan polis ekipleri, şüphelendikleri 16 AAJ 708 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Ekiplerin \"dur\" ihtarına uymayan sürücü Ramazan A., polis ekiplerine silah göstererek Gökdere Bulvarı\'ndan Yıldırım Belediyesi\'nin bulunduğu bölgeye doğru kaçtı. Daha sonra Bursa-Ankara Yolu Caddesi\'ne tersten girip Kurtuluş Caddesi\'ne doğru ilerleyen minibüs., caddede sıkıştığını fark edince manevra yapıp kaldırıma çıkarak kaçmaya çalıştı. Polisin durdurmak için ateş açtığı şüpheli, kaldırımdaki bir minibüse ve ağaca çarparak durdu. Şüpheliyi araçtan indirerek gözaltına alan ekipler, yaptıkları ilk aramalarda minibüste çalıntı olduğunu öne sürülen bakır malzemeler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Kazanın etkisiyle yaralanan Ramazan A., Muradiye Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, kovalamaca ise saniye saniye kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin Polis ekiplerince kovalanma anı

-Şüphelinin aracının yakalanması

-Polis ekiplerinin şüpheliyi araçtan indirmesi

-Şüphelinin sağlık kontrolünden sonra hastaneden çıkışı

-Araçtan çıkan bakır malzemeler

-Detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM /BURSA,(DHA)