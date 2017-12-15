DHA YURT - 'Dur' ihtarına uymayan iki kardeş, kovalamaca sonucu yakalandı

ESKİŞEHİR\'de cezaevi firarisi 20 yaşındaki Ersin K. ile 18 yaşındaki kardeşi Sinan K., polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kiraladıkları otomobil ile kaçmak istedi. Polis, otomobili, lastiklerini ateş ederek patlattı ve iki kardeşi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, bir süre önce açık cezaevinden firar eden Ersin K.\'nin Hoşnudiye Mahallesi\'nde bir evde saklandığı yönünde ihbar aldı. Polis operasyon için harekete geçerken, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı da bulunan Ersin K.\'nin ile kardeşi Sinan K., ekipleri görünce, kiraladıkları 26 BD 466 plakalı otomobil ile kaçmak istedi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayan şüpheliler ile kent merkezinde başlayan kovalamaca, şehir dışına kadar devam etti. Şüpheliler, Eskişehir-Bursa Karayolu Aşağı Söğütönü Mahallesi\'ne girerken, kendilerini takip eden polis ekiplerine tabancayla ateş etti. Polisler, iki kardeşin kaçtığı otomobilin lastiklerini ateş ederek patlattı. Ersin K. ile kardeşi Sinan K., 3 lastiği patlayan aracı bırakarak yaya olarak kaçmak istedi. Özel Harekât, Terörle Mücadele ve Asayiş ekipleri, şüphelileri boş arazide yakalayarak etkisiz hale getirdi. Kovalamaca sırasında yaralanan Sinan K., olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polisler, gözaltına alınan şüphelilerin kiraladığı araçta 1 tüfek, 1 tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Sanıklardan Sinan K.\'nın ambulansla hastaneye getirilmesi

-Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis\'in görüntüsü

-Olay yerindeki aracın görüntüsü

-Sanıkların kaçmaya çalıştıkları kiralık araçta yapılan incelemeler

-Lastikleri patlak aracın görüntüsü

-Sanıklardan Sinan K\'nın ve ağabeyi Ersin K.\'nın fotoğraflarının üzerinden çekilen görüntüler

Haber-Kamera:Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA)

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