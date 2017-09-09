DHA YURT - Düğünde maganda dehşeti: 5 yaralı

KONYA\'da bir sokak düğününde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği, 1\'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir sokak düğününde davetliler alanda oynarken, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi rastgele havaya ateş açmak istedi. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar, Mazez Uzdemir (31), Emine Dudu Uzundere (26), Pınar Koçaker (31), Belkız Sebze (37) ve Farikan Darak\'a isabet etti.

Yaralılar, yakınları tarafından özel araçlarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mazez Uzdemir\'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan, çok sayıda boş kovan bulan polis, silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri detay

- Polisin olay yerinde incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)