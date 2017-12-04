DHA YURT - DSİ: Edirne için taşkın uyarısı yapılmadı

Devlet Su İşleri (DSİ) 11\'inci Bölge Müdürlüğü, \'Bulgaristan baraj kapaklarını açtı. Edirne için taşkın uyarısı\' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, nehirlerdeki su seviyesinin taşkın yaratacak bir büyüklükte olmadığını ve taşkın uyarısının yapılmadığını açıkladı.

Edirne\'de \'Bulgaristan baraj kapakları açtı. Edirne\'de Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkın uyarısı\' yapıldığı iddiaları üzerine DSİ 11\'inci Bölge Müdürlüğü, olası bir taşkının söz konusu olmadığını ve iddialarında gerçekleri yansıtmadığını açıkladı. Bulgaristan topraklarında doğan ve yağış alanlarının yüzde 98\'i ülkemiz dışında kalan Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin Edirne merkezde birleştiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: \"Edirne ili merkez bölgesinde Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin debilerindeki yükselme Bulgaristan sınırları içindeki barajların taşkın payı bırakılmadan tam dolu işletilmesi ve gelen akımların yağış durumuna göre ani salınımı nedeniyle ülkemiz sınırlarında taşkına neden olmaktadır. Taşkınların zararlarının önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü ile Bulgaristan Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü arasında 2005 yılında yapılan protokol gereği Tunca Nehri\'nde Elhovo, Meriç Nehri\'nde Plovdiv ve Svilengrad, Arda Nehri\'nde Ivaylovgrad\'da ortak Akım Gözlem İstasyonları kurulmuş olup söz konusu istasyonların verileri tarafımızdan anlık olarak takip edilmektedir. Ayrıca 2008 yılında başlanılan ve 2010 yılında bitirilen \'Türkiye-Bulgaristan Sınırötesi İşbirliği Bölgesinde Taşkın Tahmini için Kapasite Geliştirilmesi ve Taşkın Kontrolü\' projesi kapsamında, \'Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi\' kurulmuştur. Sistem ile havzalardaki yağışlar ve nehir su ölçümleri Bulgaristan ve ülkemizde yer alan Server\'lara anlık olarak gelmekte, taşkın modeli programı her gün çalışarak taşkın öngörüsü yapmaktadır. Bahse konu model kapsamında; öncelikle yağış tahmini ve sonrasında akış tahminleri yapılarak taşkın riski önceden görülmektedir. Model devamlı olarak izlenmekte ve ülkemizde bir taşkın riski oluşması tahmini hesaplandığında konu anında Edirne Valiliği\'ne, DSİ Genel Müdürlüğü\'ne, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'na, taşkından etkilenecek sahalardaki belediye, kaymakamlık ve vatandaşlara konu iletilmektedir. 29-30 Kasım, 1-2-3 Aralık tarihlerinde havzadaki yağış tahminleri, gerçekleşen yağış miktarları ile nehirlerdeki Akım Gözlem İstasyonları\'ndaki seviye ve debiler sürekli kontrol edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yağışlar sonrası nehirlerdeki su seviye artışlarının ülkemiz için taşkın yaratacak bir büyüklükte olmayacağı anlaşılmış ve herhangi bir, \'taşkın uyarısı\' yapılmamıştır.\"

Görüntü Dökümü

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-Meriç Nehri\'den detaylar

-Nehir kıyısındaki oturanlar

-Meriç ve Edirne\'den detaylar

-Su seviyesi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)