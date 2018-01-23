DHA YURT - Doğum günü kutlamasında yakılan maytap faciaya neden oluyordu (2)

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ALEV ALEV YANAN KAFETERYADAN BÖYLE KAÇTILAR İzmit'te alev alev yanan kafeteryada yaşanan can pazarı görüntülendi

23 Ocak 2018 21:32

ALEV ALEV YANAN KAFETERYADAN BÖYLE KAÇTILAR

İzmit\'te alev alev yanan kafeteryada yaşanan can pazarı görüntülendi. Kafeteryada bulunanlar çığlıklar atarak binadan çıkarken, çevrede bulunanlar ise \'Kaçın kaçın\' diyerek binadan çıkanları yönlendirdi. Alevlerin yükseldiği binadan çıkanlar koşarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde bulunanlar yaşanan can pazarını cep telefonu ile görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Alevlerin yükseldiği binadan kaçanlar
Çığlık atanlar, vatandaşların binadan çıkanları yönlendirmesi
Alev alev yanan binadan görüntü

Haber: İZMİT (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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