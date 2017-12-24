DHA YURT - Doğu Karadeniz’de ayı popülasyonu artınca ‘Dikkat’ uyarısı geldi

DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde 4 ilde yapılan yaban hayatı envanter çalışmasında ayı başta olmak üzere yaban hayatı popülasyonunda artış olduğu tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Usta, artış yaşanmasında yöre halkının kaçak avcılara karşı duyarlılığının etkili olduğunu açıkladı. Usta, arazide yaban hayvanları saldırısına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı. Teknik ekiplerin sahada gerçekleştirdiği çalışmada yaban hayatının yaşadığı sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlık alanlar gözlemlendi. Çalışmada yüzde ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, çakal, domuz türlerinde yüzde 10 dolayında artış gözlendi. Trabzon’un Çaykara ile Rize’nin İkizdere ilçelerinde ise kuş popülasyonunda artış tespit edildi. Bölgede özellikle ayı popülasyonunda tespit edilen artış üzerine yaban hayvanları saldırılarına karşı uyarılar yapıldı.

‘YABAN HAYVANI POPÜLASYONUNDA ARTIŞ VAR’

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12\'inci Bölge Müdürü Ahmet Usta, Kaçkar Dağları yaban hayatı geliştirme sahasının ülkemizin en önemli ve geniş sahlarından biri olduğunu belirterek bölgedeki hedef türün çengel boynuzlu dağ keçisi olduğunu söyledi. Bölgede envanter belirleme çalışması yapıldığını ifade eden Usta, şöyle dedi:

“İlk belirlemelerimize göre yaban hayatı popülasyonlarında artış gözlendi. Bu artışta yöre halkının bilinçli davranmasının çok önemi var. Kaçak avcılara artık yöre halkı geçit vermiyor. Sürekli ihbarlar geliyor. Kaçak avlanma olmadığı sürece bu hayvanlar kendi alanlarında yaşamaya ve çoğalmaya devam ediyorlar. Milli Park sahamızda her türlü avlanma yasak. Bizde bu konuda tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Çengel boynuzlu dağ keçisi yanında yöremizde yoğun bir şekilde ayı popülasyonu var. Bunları da saha çalışmasında arkadaşlarımız gözlemledi. Ayrıca tilki, çakal ve domuz gibi hayvanlara rastladık. Birde kuş popülasyonumuzda artışlar varö

‘DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR’

Yaban hayvanlarının yaşam alanına girilmediği sürece zarar vermediğini ifade eden Usta, “Bölgemizde yakın zamanda yaban hayvanı saldırısı olmadı ama yaşanmayacağı anlamına gelmez. Yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Tek başına hareket etmemek lazım.Zaten onlar insan görünce kaçıyor. Onlarda savunma mekanizmasına geçiyor. Ben 26 yıldır sürekli ormanlardayım ve bir ayı saldırısına uğramadıkö diyerek dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ayının kovanlara saldırma anı

Ayının güvenlik kamera görüntüleri

Yaralı ayının kurtarma görüntüleri

Vatandaşların aydan kaçma anı

Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Usta\'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER / RİZE (DHA)

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