DHA YURT - Diyarbakır'da yolcu midibüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı

DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan midibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Diyarbakır- Elazığ karayolunda meydana geldi. Elazığ\'ın Maden ilçesi yönüne giden Mehmet Karabulut yönetimindeki 23 HT 077 plakalı yolcu midibüsü, Diyarbakır\'ın Ergani ilçesini geçtikten 13 kilometre sonra, Kalendam Köprüsü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Midibüsün içindeki yolculardan 2\'si olay yerinde yaşamlarını yitiriken, 18 kişi de yaralandı.

Kaza haberinin duyulması üzerine Ergani ve Maden ilçelerinden çok sayıda ambulans, arama ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Yoldan geçen sürücülerin de yardımıyla devrilen midibüsten çıkarılan yaralılar, Ergani, Diyarbakır ve Maden ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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Haber-Kamera: DİYARBAKIR (DHA)

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