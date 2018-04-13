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DHA YURT - Diyarbakır'da yağış etkili oldu

DİYARBAKIR'da bugün öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

13 Nisan 2018 20:06

DİYARBAKIR\'da bugün öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, uzun süre binaların saçak altlarında beklemek zorunda kaldı.

Kış mevsiminde kar yağışı olmayan ve az miktarda yağmur alan Diyarbakır\'da bugün şiddetli bir yağış meydana geldi. Güne sıcak bir hava ile başlayan şehir merkezinde saat 16.00 sıralarında hava kapandı ve ani bir yağış başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur ve dolu yağışı şehirde hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle kentte yer yer trafik sıkışıklıkları yaşanırken, bazı caddelerde su taşkınları olduğu görüldü. Havanın sıcak olduğu bir güne başlayan Diyarbakırlılar ise aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar uzun süre binaların saçak altlarında beklemek zorunda kalırken, bazı vatandaşlar da şiddetli yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yaklaşık 45 dakika şiddetli şekilde yağan yağmur, bir süre sonra etkisini yitirmeye başladı. 

Görüntü Dökümü:
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- Yağıştan görüntüler
- Caddelerdeki su taşkınları
- Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar
- Binaların saçaklarında bekleyenler
- Yağmur altında koşturanlar
- Şiddetli yağıştan görüntüler

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,(DHA) -

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