DHA YURT - Diyarbakır'da 400 polisle uyuşturucu operasyonu

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sur ve Bağlar İlçeleri\'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin destek verdiği operasyonda Sur diplerinde bulunan terk edilmiş binalar arandı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde, 400 polisin katılımı ile sokakta uyuşturucu satıcılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Sur ve Bağlar İlçeleri\'ndeki sokaklar didik didik arandı. Polis ekipleri özellikle Sur diplerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının girebileceği bölgelerde arama yaptı. Sur içi ve terk edilmiş binalarda aramalarını sürdüren polis, uyuşturucu tacirlerinin uyuşturucuları saklama ihtimali üzerine Surların içini de kontrol etti. Operasyon kapsamında ayrıca sokaklarda bulunan şüpheli kişilerin üstleri aranarak, kimlik kontrolü yapıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Polislerin hazırlıkları

-Sur diplerinde yaptıkları aramalar

-Sur içlerinde yaptıkları aramalar

-Şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)