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DHA YURT - Diyarbakır'da 3 PKK'lı öldürüldü (2)

DİYARBAKIR'ın Kulp İlçesi'ne bağlı Keçiveren Köyü Ricit Deresi mevkiinde sığınak içerisinde tespit edilen bir grup terörist ile sağlanan temas sonucu 3 PKK'lı öldürülürken, sığınak içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

01 Aralık 2017 12:38

DİYARBAKIR\'ın Kulp İlçesi\'ne bağlı Keçiveren Köyü Ricit Deresi mevkiinde sığınak içerisinde tespit edilen bir grup terörist ile sağlanan temas sonucu 3 PKK\'lı öldürülürken, sığınak içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu. 
Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri kırsalında 28 Kasım tarihinde başlayan operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Diyarbakır ili Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 28 Kasım 2017 Salı günü saat 11.00\'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-69 Şehit J.Uzm.Çvş. Gökhan Bayraktar operasyonu kapsamında, Kulp İlçesi Keçiveren Köyü Ricit Deresi mevkiindeki sığınak içerisinde tespit edilen bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile 29 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında sağlanan temas neticesinde; 3 terörist, 3 adet AK-47 Kaleşnikof  P. Tf., 5  adet  AK-47  Kaleşnikof P. Tf.  şarjörü, 87  adet  kaleşnikof  fişeği, 2 adet sırt çantası, 1 adet araç telsizi, 1 adet ses kayıt cihazı, 4 adet kütüklük, 1 adet palaska ve çok sayıda örgütsel doküman ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir.  Söz konusu operasyon esnasında, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş 14 adet jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 20 adet 9 mm tabanca fişeği, 9 adet terörist  kıyafeti, 4 çift ayakkabı, 1 adet   hücum yeleği, 4 adet kütüklük, 2 adet araç, 250 metre elektrik kablosu, 156 adet pil, çok miktarda örgütsel doküman ile  giyim ve yaşam malzemesi (1 takım içlik, 1 adet gömlek, 1 adet kazak, 1 adet iç çamaşırı, 1 adet çaydanlık, 1  adet güğüm, 1 adet  tencere, 2  adet kaşık, 2 adet metal tabak, 1 pet  içerisinde sıvı yağ, 1 pet içerisinde pekmez, 1 adet  puşi, 1 adet palaska, 37 adet diş fırçası, 37 adet diş macunu, 12 adet kalem, 4 adet permatik, 3 adet çaydanlık, 1 adet poster, 50 adet maya, 3 adet iç çamaşırı, 1 adet palaska, 1 adet zımpara, 1 adet yün çorap, 2 adet içlik, 2 adet atlet, 9 adet  yöresel  desenli  bez, 1 adet kapşon, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet testere) ele geçirilmiş, silah ve mühimmatlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir\" denildi. 
43 MİLYON 120 BİN LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU
Narko-terörizmle mücadele çalışmaları kapsamında Hazro ilçesi kırsalında yapılan aramalarda, piyasa değeri 43 milyon 120 bin lira olan 709 kilo kubar ve 2 ton 402 kilo toz olmak üzere toplam 3 ton 111 kilogram esrar maddesinin ele geçirildiği belirtilen valilik açıklamasında, şu bilgilere yerverildi:
\"Yol Kontrol Faaliyetleri ile adli aramalar neticesinde, 54 konut ve eklentisinin adli araması ile 2 bin 737 şahıs ve bin 25 aracın sorgulaması yapılmış, 1\'i terörist işbirlikçisi olmak üzere 3 şüpheli şahıs  yakalanarak gözaltına alınmış, 29 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılması sonrasında serbest bırakılmıştır. Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında; Lice, Kocaköy ve Hazro İlçeleri kırsal alanında icra edilen adli ve  temas arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 43 milyon 120 bin lira olan 709 kilogram kubar ve 2 ton 402 kilogram toz olmak üzere toplam 3 ton 111 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı gereğince, uyuşturucu  maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden silah, mühimmat, muhabere malzemesi ile delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğerler malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

Görüntü Dökümü
-Askerlerin arazide arama yapması
-Narkotik köpeğinin uyuşturucu bulduğu yeri kazması
-Askerler küreklerle yeri kazarken
-Bulunan uyuşturucular
-Uyuşturucuların sergilenmesi
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

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