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DHA YURT - Devrilen otomobil, polis aracına çarptı: 1 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkıp devrilen otomobil, park halindeki polis aracına çarptı

02 Mart 2018 07:53

ADANA\'da kontrolden çıkıp devrilen otomobil, park halindeki polis aracına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Onur Yılmaz, yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Onur Yılmaz\'ın kullandığı 80 ER 767 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp devrildi. Sol tarafına devrilip sürüklenen otomobil, yol kenarında kimlik kontrolü yapan polislerin bulunduğu araca çarptı. İhbar üzerine üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Otomobilde sıkışan Yılmaz, polisler ve vatandaşlar tarafından çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ambulans ile Adana Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yılmaz\'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden görüntü
- Kaza yerindeki kalabalıktan görüntü
- Kazadan yaralı kurtulan Mustafa Onur Yılmaz\'dan görüntü
- Ambulansın kaza yerine gelişi
- Sağlık ekbinin Yılmaz ile ilgilenmesi
- Yılmaz\'ın sedye ile ambulansa taşınması
- Otomobil ile kaza karışan polis aracından görüntü
- Genel ve detay görüntüler
Süre: 01\'45\" - Boyut: 107 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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