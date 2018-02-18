DHA YURT - Derik'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (2)

SEL NEDENİYLE GAP ŞELALESİ İLK KEZ BU AYDA AKTI

Derik ilçesindeki etkili olan aşırı yağış, ilçeye 3 kilometre uzaklıkta bulanan GAP şelalesinin bu ayda akmasına neden oldu. Genelikle Nisan ve Kasım aylarında akan GAP şelalesi, dün gece etkili olan yağışlardan dolayı ilk kez Şubat ayında akmaya başladı. Şelalenin aktığını duyan çok sayıda kişi bölge giderek, ilk kez Şubat ayında akan şelaleli izleyerek cep telefonları ile hatıra fotoğrafları çekti. Şelalelin akması zeytin ağaçları bulunan çiftçileri de sevindirdi.

Görüntü Dökümü:

-Şelalenin akışı

-Şelalenin akışını izleyen vatandaşlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK,(Mardin),(DHA)-

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