DHA YURT - Denizlili şarkıcıdan 'Çiftlikbank' şarkısı

Denizli\'de kurduğu Grup SİS ile Anadolu folk rock müziği yapan besteci ve yorumcu Hurşit Türkay, son zamanlarda binlerce vatandaşın dolandırıldığı Çiftlikbank ile ilgili şarkı yaptı. Bestelediği şarkıyı seslendiren Türkay, vatandaşları bundan sonrası için uyarmayı amaçladığını söyledi.

Besteci ve yorumcu Hurşit Türkay, Çiftlibank dolandırıcılığının patlak vermesinin ardından geçen hafta bununma ilgili şarkı yapmaya karar verdi. Eline kalemini alan Türkay, önce içinde Çiftlikbank geçen şarkıyı yazdı. Daha sonra 9/8\'lik müzikle yerel motiflerle uyarlayıp, türkü tadında hareketli, neşeli ve eleştiri yüklü şarkıyı ortaya çıkardı. Daha sonra kendisi ile birlikte müzik yapan Grup SİS üyeleri, darbukada Sultan Turun ile bağlamada Fazıl Cengiz Eskin ile birlikte yeni beslenen şarkıyı seslendirdi. Katıldıkları etkinliklerde Çiftlikbank şarkısını söyleyen Grup, büyük beğeni alırken, vatandaşlardan da tebrikler gelmeye başladı. Çiftlikbank şarkısını topluma mesaj vermesi için bestelediğini söyleyen Hurşit Türkay, \"Bu ülke Banker Kastelli, Jed Fadıl ve batan bankaları gördü, vatandaşlarımız dolandırıldı. En son Çiftlikbank olayı çıktı. Binlerce vatandaşımız dolandırıldı. 1 lirayla 1500 liranın kazanılmayacağını vatandaşımız da bilmeli. Burada vatandaşımızın da suçu var. Şarkıdaki şu söz \'Cümle alem sorar olmuş, cümbür cemaat Çiftlikbank\' cümlesi olayı anlatıyor. Şarkıda uyarı bölümünde de \'Vallahi alınır, hem küser, hem darılır\' dedik. Biz de sanatçı olarak vatandaşımızı kendi yöntemimizle uyarmak istedik. Sanat toplum içindir felsefesiyle hareket edip, Çiftlikbank olayını şarkıya dönüştürdüm. 9/8\'lik hareketli, hicivli şarkıya dönüştürdük. Katıldığımız etkinliklerde bu şarkıyı söylüyoruz ve büyük ilgi görüyor. Amacımız vatandaşımızı şarkıyla uyarmak\" dedi.

FOTOĞRAFLI

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ÇİFTLİKBANK ŞARKISININ SÖZLERİ

Vah benim memleketim

Akıl küpü sivri zeka

Cin gibi, ele verir talkını

Havuduyla yutar salkımı

Sakın ola şudur deme

Sirkesiz piyaz yeme

Sen sen ol, fikir deme

Vallahi alınır, hem küser

Hemi de darılır

Geliver gardaş, gel bir bak

Dört bir yanda bir şak şak aman Allah

Sürü sürü sığırcık

Gayneyo Tosunbank

Gayneyo Çiftlikbank

Fadimem gelsin bağlardan

Cemilem dönsün dağlardan, yeter gari

Cümle alem sorar olmuş

Cümbür cemaat Tosunbank

Cümbür cemaat Çiftlikbank

Tarih derler tekerrürden

Vazgeçmeyiz kerevizden

Cümbür cemaat Çiftlikbank

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hurşit türkay ve ekibi şarkıyı söylerken görüntü

- Gruptan detay

- Hurşit Türkay ile röp.

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)