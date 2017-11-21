DHA YURT - Denizli'deki günlük apartlara ceza yağdı

DENİZLİ\'de, polis kent merkezinde bulunan apart dairelere yönelik denetimler yaptı. Günübirlik kullanılan yaklaşık 50 apartın incelendiği uygulamalar sırasında, sistemde kaydı olmayan ve günlük kayıt tutmayan apartlara toplam 210 bin lira para cezası kesildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde günlük kiralanan apart dairelerde eş zamanlı denetimler yaptı. Denetime çeşitli şubelerden toplam 80 polis katıldı. Ekipler, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kampüsü çevresi ile Kınıklı, İstiklal, Değirmenönü ve İncilipınar mahallelerindeki günübirlik konaklama mekanlarında kapıları tek tek çalarak kimlik kontrolü yaptı. Toplam 50 apartın kontrol edildiği denetimde 12\'si yabancı uyruklu 130 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgulandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 5 kişi de gözaltına alındı. Denetimlerde günlük kayıt tutmadığı ve kaçak daire işlettiği tespit edilen 9 aparta, toplam 210 bin lira para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin emniyetten çıkması

-Polislerden detaylar

-Apart işletmelerinin kontrolü

-Apart dairelerde yapılan kontrollerden

-GBT sorgulamalarından detaylar

Haber-Kamera: Ramzan ÇETİN-Deniz TOKAT /DENİZLİ,(DHA)