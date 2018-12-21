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DHA YURT - DATÇA'DA PANSİYONDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bir pansiyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

21 Aralık 2018 10:54

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, bir pansiyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, pansiyon kullanılamaz hale geldi.

Eski Datça Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde Özge Yenal\'a (32) ait pansiyonun giriş kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine otelin bulunduğu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tek katlı ve 15 odalı pansiyon yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Datça Mahalli Arama Kurtarma Gönüllüleri temsilcisi Barış Muştu, kendilerine ulaşan yangın ihbarı üzerine olay yerine geldiklerini belirterek, `Pansiyonda girişi ve çatıda büyük bir yangın mevcuttu. İtfaiye ekipleri otelin ön ve arka tarafından alevlere müdahale etti. Bizde kendilerine yardımcı olduk. Otelde büyük maddi hasar meydana geldi. İçeride ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu\" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Datça\'da ki otel yangınından görüntüler
-Datça Mahalli Arama Kurtarma Gönüllüleri temsilcisi Barış Muştu ile röp.
Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA(Muğla),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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