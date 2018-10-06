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DHA YURT - DAĞCININ 26 YIL SONRA BULUNAN CENAZESİ KAYSERİ'YE GETİRİLDİ

Alpler'de 26 yıl sonra cesedi bulunan Türk dağcı, kolyesinden teşhis edilmiş (2) 26 yıl önce Alp dağlarında kaybolan ve cansız bedeni geçtiğimiz Ağustos ayından bulunan, ve ailesinin bu hafta Almanya'ya giderek boynundaki kolyeden teşhis ettiği Hasan Tar

06 Ekim 2018 01:48

Alpler\'de 26 yıl sonra cesedi bulunan Türk dağcı, kolyesinden teşhis edilmiş (2)

26 yıl önce Alp dağlarında kaybolan ve cansız bedeni geçtiğimiz Ağustos ayından bulunan, ve ailesinin bu hafta Almanya\'ya giderek boynundaki kolyeden teşhis ettiği Hasan Tarım\'ın cenazesi Frankfurt\'tan tarifeli uçakla Kayseri\'ye getirildi. Oğlunun cenazesini almak için havaalanına gelen baba Yusuf Tarım, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, \"26 sene devamlı ümidimiz vardı bulunur diye. Ancak, 26 sene uzun bir müddet. Bazı kayıplar 30-40 yıl sonra ortaya çıkıyordu. Hiç olmazsa bir mezarı olacak diye seviniyoruz. Hem seviniyor hem de üzülüyoruz. Bugünümüze şükrediyoruz. Oğlumun kaybolduğu dağlara çıktım ama oraya gidince ümidim kaybolmuştu. 2 sene üst üste giderek oğlumun aranmasına katıldım.\" dedi.

Cenaze morg aracına alınan Hasan Tarım\'ın tabutu, Kayseri\'deki Cem evinin morguna kaldırıldı.  Tarım, yarın Sarız ilçesine bağlı Kırkırsak Mahallesi\'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Havalimanından detaylar
- Baba ile röp.
- Cenaze aracı

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ (DHA)

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