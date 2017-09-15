DHA YURT - Cumhurbaşkanı'na suikast timi davasına devam edildi (3)

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen, 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu, 47 sanığın yargılandığı davada sabah savunmasına başlayan astsubay Gökhan Güçlü\'nün esasa ilişkin savunması, akşam saatlerinde tamamlandı.

Astsubay Gökhan Güçlü\'nün, savunması sırasında siyasi içerikli söylemlerde bulunması ve köşe yazarlarının yazılarına değinmesi üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, “Sen savunma yapacağım diye bir tomar köşe yazısı getirmişsin. Savunmanı toparla, esasa ilişkin savunmanı yapö diyerek uyardı. Güçlü’nün savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, sanıklardan delillerle ilgili gelen dilekçeleri görüşüp değerlendirerek, reddine karar verdi. Muğla Barosu tarafından Özay Cödel ve Murat Dağlı için görevlendirilen Avukat Emin Demirel, mahkemeye bugün katılması nedeniyle süre talebinde bulundu. Demirel, “Cödel ve Dağlı’nın müdafiliği saat 14.32 ile bana verildi. Dava kapsamında ve davanın ağırlığı dikkate alındığında savunmaların hazırlanması için heyetin makul göreceği bir süre verilmesini talep ederim. Sanıkların kendileriyle ayrı ayrı da görüşme talep edeceğim. Sanıkların tümü tutuklu olduğu için davayı uzatmaya yönelik bir amacımız yokturö dedi. Mahkeme heyeti talebi yarın değerlendireceğini belirtti. Duruşmaya yarın saat 09.15’e kadar ara verildi.

Haber: Nilüfer DEMİR / MUĞLA, (DHA)

