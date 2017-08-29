DHA YURT - Cumhurbaşkanı'na suikast sanığı: Gökhan General elimi sıksa elimi yıkamam (3)

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DURUŞMA SALONUNUN KROKİSİNİ ÇİZEN TUTUKLU EŞİ HAKKINDA İNCELEME Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 kişinin

29 Ağustos 2017 00:37

DURUŞMA SALONUNUN KROKİSİNİ ÇİZEN TUTUKLU EŞİ HAKKINDA İNCELEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına öğle arasından sonra devam edildi. Duruşmada suikast timinde görev yapan MAK timi üyesi Ömer Faruk Göçmen\'in ifadesi uzayınca duruşma yarına ertelendi. Bu arada mahkeme, sanıklar arasında bulunan Dalaman Deniz Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı\'nın eşi Elif Didem Avcı\'nın duruşma salonunun krokisini çizmesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın inceleme başlatmasını istedi. Bu arada Ankara\'da sorgusu süren duruşma sanıklarından Özcan Karacan\'ın ifadesinin dava dosyasına konulup konulmayacağı konusunda daha sonra değerlendirme yapılmasına karar verildi.

Haber: Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)

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