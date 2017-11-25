DHA YURT - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'daki saldırıya tepki: Bunlara nasıl Müslüman denir (4)

ZİRVEYLE İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon konuşmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Balıkesir\'de bulunduğu esnada yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Kasım\'da Soçi\'de gerçekleştirilen üçlü zirveye dair bilgi paylaşımında bulunduğu Macron\'a, Suriye\'de BM gözetiminde serbest, adil ve tüm Suriyelilerin sandığa gidebilecekleri seçimlerin gerçekleşmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ\'tan temizlenenen bölgelerin başka terör örgütlerine terk bırakılmamasının yanı sıra, Suriye\'nin toprak bütünlüğünün korunmasının da hayati önem taşıdığına dikkati çekti. Görüşmede, Türkiye ve Fransa arasında ekonomi, enerji ve savunma sanayii alanlarında ilişkileri güçlendirmenin önemi üzerinde de durulduğu öğrenildi.\"

ADAŞINI SEVDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, valilik ziyaretinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'ne geçti. Belediye önünde vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayanlar arasında yer alan 3 yaşındaki adaşı Recep Tayyip Erdoğan ile 12 yaşındaki ablası Emine Erdoğan\'ı sevdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın vatandaşlarla görüntüsü.

Haber : Taylan YILDIRIM - Hilmi DUYAR, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / BALIKESİR (DHA)

