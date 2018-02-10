DHA YURT - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce bir helikopterimiz düşürüldü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul\'da yaptığı açıklamada \"Az önce bir helikopterimiz düşürüldü\" dedi. Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin enkazına ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'nda konuştu. Zeytin Dalı harekatına değinen Erdoğan, \"1141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz\" dedi. Erdoğan, \"Dün sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Tabi bunlar çıldırtıyor bunları. Bizim bir helikopterimiz gidecek ancak bunun bedelini misliyle değil kat ve kat fazlasıyla ödeyecekler\" diye konuştu.

ENKAZA ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Zeytin Dalı Harekatı\'dan Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) ait helikopter isabet alıp düştü. Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin enkazına ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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27 OCAK 2018

-Hatay sınırındaki helikopter hareketliliğinden görüntü

İSTANBUL

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın açıklamaları (CANLI VERİLDİ)

Haber-Kamera: HATAY - İSTANBUL (DHA)

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