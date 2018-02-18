DHA YURT - ÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker\'in memleketi Çorum\'a, ateş düştü.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker’in Ankara’da yaşayan babası Hasan Eker’e acı haber verildi. Baba Eker, acı haberi aldıktan sonra Çorum\'a doğru yola çıktı.

Çorum merkeze bağlı Kalehisar Köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Eker’in 4 yıldır görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi. Şehit Eker’in yarın Çorum Merkeze bağlı Kalehisar köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

