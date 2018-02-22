T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Ciple kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, bir ciple kamyonetin çarpıştığı kazada 43 yaşındaki Hakan Erkılıç hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı

22 Şubat 2018 08:29

İZMİR\'in Buca İlçesi\'nde, bir ciple kamyonetin çarpıştığı kazada 43 yaşındaki Hakan Erkılıç hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. 

Kaza, bu sabaha karşı saat 02.30 sıralarında Atatürk Caddesi Yeni Buca Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Kaynaklar Mahallesi\'nden Buca yönüne giden Hakan Erkılıç yönetimindeki 35 GE 2256 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek karşıdan gelen 46 yaşındaki Doğan Ersanlı idaresindeki 35 CVR 96 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen cipin sürücüsü Hakan Erkılıç hayatını kaybederken, cipte yolcu konumunda bulunan Şemsettin Çelik (36), Hasan Hüseyin Koçer (54), Teoman Mete (34) ile kamyonet şoförü Ersanlı ve kamyonette yolcu olarak bulunan Şevki Kul (46) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu; sağlık, AKS110 ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Kaza yerinden görüntü
- Kaza yapan araçlardan görüntü
- Jandarma ekiplerinden görüntü
- Araçların kaldırılmasından görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BucaHakan ErkılıçAtatürk Caddesi Yeni Buca MezarlığıKaynaklar Mahallesi BucaGEDoğan ErsanlıCVRKazadaHasan Hüseyin KoçerTeoman MeteErsanlıKulKazayıAKS110TedaviyeGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ KazaKazaJandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24