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DHA YURT - Cinnet getiren güvenlik görevlisi 3 kişiyi öldürdü

MUŞ'ta özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Can Aykan, cinnet getirdi

08 Eylül 2017 06:04

MUŞ\'ta özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Can Aykan, cinnet getirdi. Kendi ailesinden 3 kişiyi öldüren güvenlik görevlisi 2 kişiyi de ağır yaraladı. Olaydan sonra firar eden Aykan\'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Akşam nöbetinden çıkan özel güvenlik görevlisi Mehmet Can Aykan merkeze bağlı Sungu beldesindeki evine gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde yaşanan tartışma üzerine cinnet geçiren ve av tüfeğini alan Aykan, 1,5 yaşındaki oğlu Musab ile eşi, kız kardeşi, ağabeyinin eşi ve amcasının gelinine rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ayten Aykan, Sultan Aykan ve Besra Aykan olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu Musab ile Vahide Aykan ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Hayatını kaybeden aile fertlerinin cenazeleri ise Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından firar eden özel güvenlik görevlisinin yakalanması için polis ve jandarma ilçede operasyon başlattı.

Haber: MUŞ,(DHA)

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