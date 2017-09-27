DHA YURT - CHP'li Biçer, İlahiyatçı Şenocak'a kadın pantolonu ve cımbız gönderdi

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, \"Kadınlar pantolon giymesin, kaşlarını aldırmasın\" diyen İlahiyatçı İhsan Şenocak\'a kargoyla kadın pantolonu ve cımbız gönderdi. Şenocak\'ın açıklamalarına tepki gösteren Biçer, suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, geçen günlerde bir camide verdiği vaazda kadınların pantolon giymesi ve kaş aldırmasıyla ilgili sözleri çok tartışılan ilahiyatçı İhsan Şenocak\'a tepki gösterdi. CHP\'li Biçer; İhsan Şenocak\'ın, \"Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanmıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın o halde üniversiteye giderken, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak\" ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Şenocak hakkında \'Nefret ve ayrımcılık\', \'Hakaret\', \'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\' ve \'Anayasayı ihlal\' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

KARGOYLA ŞENOCAK\'A KADIN PANTOLONU VE CIMBIZ GÖNDERDİ

Suç duyurusunun yanı sıra İhsan Şenocak\'a kargoyla kadın pantolonu ve cımbız da gönderen Biçer, \"Kızlarımız kot pantolon giyince yüreği parçalanan, ama el kadar çocuklara tecavüz edilince sesi çıkmayan din istismarcısının toplumu karanlığa sürüklemesine ve Şenocakgillerin zihniyetinin kız çocuklarımızın geleceğini karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Neden Aladağ\'da tarikat yurtlarında ölen çocuklar için kürsüye çıkıp vaaz vermedi? Çocuklarımızı okutmak, onların geleceğine destek olmak her annenin ve babanın görevi olmakla beraber, biz siyasilerin de ayrıca görevi ve sorumluluğu altında. Ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve kültürel durumu gözönünde bulundurduğumuzda, özellikle kız çocuklarımızın eğitim oranında ciddi bir sayısal azlığın sözkonusu olduğu yadsınamaz bir gerçek. Kız çocuğu pantolon giyince içi parçalanan Şenocak\'a bir pantolon ve bir cımbız gönderdim. İçi parçalanmasın. Kendisi giysin, içi rahatlasın\" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Biçer\'in gönderdiği pantolon ve cımbız

-paketlenmiş halleri

-Biçer\'in fotoğrafı

Haber: Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)