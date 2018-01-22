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DHA YURT -CEYLANPINAR'A ATEŞ AÇAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye'nin Rasulayn kentinde, sınır hattına yakın noktada bulunan ve çatısında terör örgütünü temsil eden bez parçası dalgalanan binadaki keskin nişancı teröristin açtığı ateşle, görevli Türk askerinin yaralanmasının ardından sınır hattına çok sayıda güve

22 Ocak 2018 19:32

Suriye\'nin Rasulayn kentinde, sınır hattına yakın noktada bulunan ve çatısında terör örgütünü temsil eden bez parçası dalgalanan binadaki keskin nişancı teröristin açtığı ateşle, görevli Türk askerinin yaralanmasının ardından sınır hattına çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçleri, zırhlı aracın üzerindeki uçaksavarla binayı ateş altına aldı. Ekiplerin ateş altına aldığı binadaki terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.
Bu arada, açılan taciz ateşi sonrası belediye hoparlörlerinden vatandaşların olası yaralanmalara karşı sınır hattından uzak durmaları yönünde uyarılar yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Ceylanpınar sınırından görüntüler
- Hazırlık yapan asker ve polis özel hareketlar
- Sınıra gelen zırhlı polis aracı
- Koşarak gelen polis özel harekat
- Kirpi aracı üzerindeki silaha mermi hazırlığı
- Gelen polis araçları
- Suriye\'ye ateş eden hızır polis özel harekat aracı
- Araç hareketliliği ve detay görüntüler
- Sınırda görevli askerler
- Rasulayn\'deki makarna fabrikası binasından görüntüler ve pyd bayrağı
- Zırhlı araca mermi intikali yapan polis özel hareket
- Genel görüntü detayı

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)
 

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