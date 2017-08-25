DHA YURT - Çermikte tarihi geçit, tesis kazısında ortaya çıktı

DİYARBAKIR\'ın Çermik İlçesi\'nde, Çüngüş yolu üzerinde halı saha için yapılan kazı sırasında, tarihi kaleden, Sinek Çayı\'na inen bir mağara geçit bulundu. Definecilerin tahrip ettiği mağarada göçük nedeniyle toprakla dolduğu görülürken, mağaranın giriş kapasında o döneme ait figür ve çizimler bulunuyor.

Çermik İlçesi\'nde, Çüngüş yolu üzerinde bulunan ve gayri müslimlerin uzun yıllar önce mezarlık olarak kullandığı alanın bitişiğindeki kaleden, Sinek Çayı\'ne inen bir mağara geçit bulundu. Çermikli bir işadamının, halı saha ve sosyal tesis yapımı için başlattığı kazı sırasında, tarihi mağaranın ortaya çıkması üzerine inşaat ve kazı çalışmaları durduruldu. Girişi çok geniş olan ve girişinin her iki tarafından o döneme ait çeşitli figür ile çizimlerin bulunduğu mağara, definecilerin yaptığı kazıdan kaynaklı göçükler nedeniyle toprak ve molozlarla dolduğu görüldü. Girişinde ve içerisindeki duvarlarda haç işaretleri bulunan mağaranın o dönemlerde hem gizli geçit hem de ibadet yeri olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Tarihi kaleden Sinek Çayı\'na inen geçitin ortaya çıkması, ilçe sakinleri arasında da heyecanla karşılandı. İlçenin turizm anlamındaki tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inanılan mağara geçitte gerekli inceleme yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan ekipler bekleniyor.

Görüntü Dökümü

-Bulunan mağarının dıştan görüntüsü

-Girişindeki figür ve çizimler

-Vatandaşlar mağara ile ilgili konuşurken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)-

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