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DHA YURT - Cemelli köyü ve Bafelyun Tepesi'nin teröristlerden temizlenmesi sırasında çekilen görüntüler 

Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için 20 Ocak tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e ilerleyiş devam ediyor

04 Mart 2018 18:05

Afrin\'in teröristlerden temizlenmesi için 20 Ocak tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'e ilerleyiş devam ediyor. ÖSO güçleri sosyal medya hesaplarından Afrin\'de Cemelli köyünü ve Bafelyun Tepesi ve çevresinin teröristlerden temizlenmesi sırasında çıkan çatışmaların görüntülerini yayınladı. 

Görüntü Dökümü
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-ÖSO birliklerinden görüntü 
-Bölgeye hareket etmeleri 
-Cemelli köyünü ve Bafelyun Tepesi ve çevresi
-çatışmadan görüntüler 
-detaylar 

Haber: HATAY (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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