DHA YURT - Çanakkale'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

ÇANAKKALE\'de gece yarısı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gelibolu-Keşan karayolunun Korudağı ve Çanakkale-Ezine karayolunun Erenköy rampasında kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı Çanakkale\'de gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu kent merkezinde kar hafif şekilde yağarken, Ezine İlçesi güzergahında ise poyrazla birlikte tipi etkili oluyor. Çanakkale-Ezine karayolunun 18\'nci kilometresindeki Erenköy rampasında karla kaplanan yolda sürücüler zor anlar yaşıyor. Özellikle TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçlar rampayı çıkmak ve inmekte zorlanıyor. Bazı sürücüler güzergahta yolda kalırken, Karayolları ekipleri yolun tamamen kapanmaması için bir yandan biriken karları kürüyor, bir yandan da tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Çanakkale merkeze bağlı Kepez Beldesi\'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi yolunun karla kaplanması nedeniyle sürücüler rampayı çıkmakta zorlanıyor. Ekipler, hastaneye giden yolu açık tutabilmek için aralıklarla tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Bir kar kürüme aracı ise hastane bahçesinde ve kapısının önünde biriken karları kürüyerek giriş çıkışı açık tutmaya çalışıyor.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri de kar yağışının etkili olduğu güzergahta devriye gezerek, seyir halindeki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yolda kalan araç sürücülerine de yardımcı oluyor. Çanakkale-Ezine karayolu ve Gelibolu-Keşan karayolunun Korudağ mevkiindeki yol durumuyla ilgili sürücüler bilgilendiriliyor.

Ayvalık\'tan İstanbul\'a gıda malzemesi götüren ve Erenköy rampasından aşağıya inemeyen TIR\'ın sürücüsü Kemal Yemendere, 5 saattir yolda olduğunu belirterek, \"Zamanında müdahale etselerdi böyle olmazdı. Yolun ilerisi ne durumda bilmiyorum\" diye konuştu.

Öte yandan İstanbul Esenler otogarından yola çıkan bir otobüsün bir yolcusu da, Korudağı\'nda yolda kalan araçlar nedeniyle duran trafikte uzun süredir beklediklerini belirterek, \"Keşan\'dan çıkalı baya oldu. Ama 20 kilometre yol gidemedik. Saat bayağı ilerledi. Otobüs şoförünün konuşmasına kulak misafiri oldum. Yol kaç saattir tıkalı bilmiyoruz. Biz burada bekliyoruz ve hiç bir ilerleme yok. Hiç bir çözüm yok. Hiç bir çözüm aracı da yok ortalıkta\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kent merkezindeki kar yağışından görüntü

-Seyir halinde kar yağışından görüntü

-Kar küreme aracından görüntü

-Yolda kalan TIR\'lardan görüntü

-Kemal Yemendere röp.

-Devlet Hastanesi bahçesinde kar küreme yapan araçtan görüntü

-Otobüs yolcusunun konuşması

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)