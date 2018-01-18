DHA YURT - Çanakkale'de 1.7 ton esrar ele geçirildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin Saroz Körfezi sahilinde, Jandarma tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1.7 ton esrar ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bugün gelen bir ihbar doğrultusunda Gelibolu İlçesi Saroz Körfezine operasyon yaptı. Operasyonda deniz yoluyla yurtdışından getirildiği tahmin edilen ve Türkiye’de piyasa sürülmek istenen 51 adet valiz içinde piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan 1.7 ton esrar ele geçirildi. Öte yandan, operasyon kapsamında Jandarmayı görüp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarma tarafından ele geçirilen 1.7 ton kg esrar

Görüntü süresi 5 dakika 30 saniye

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

