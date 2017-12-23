DHA YURT - Çanakkale güne beyaz örtüyle uyandı

ÇANAKKALE’de sabaha kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle kapladı. Her yerde kartpostallık manzaralar oluştu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesinde öğrenciler karın keyfini kartopu oynayarak çıkardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Çanakkale\'de, kar kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimleri de beyaza büründü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesinde öğrenciler sabahın ilk ışıklarıyla kar ve boğaz manzarasının güzelliğiyle karşılaştı. Ortaya karpostallık görüntüler çıktı. Üniversite öğrencileri kar keyfini kartopu oynayarak çıkardı.

Çanakkale’ye yılın ilk karı yağdığı için çok mutlu olduğunu belirten ÇOMÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Bensu Zadeoğlu, “Sabah hemen kartopu oynamak için dışarı çıktık. Yollar kapanmış, otobüsler çıkmıyor. Muazzam bir olay. Hafta sonunu burada değerlendireceğiz. Arkadaşımla birazdan kartopu oynayacağız ve ben yeneceğimö dedi.

İzmirli olduğunu ve kara pek alışık olmadığı için kartopu oyununda yenildiğini belirten ÇOMÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Gökçe Avsever ise, “Ben 18 yaşına kadar pek kar görmedim. 3 yıldır burada okuyorum. İlk sene kar yağmadı ama iki yıldır kar yağıyor. Bende böyle güzel bir kar manzarası ile karşılaştığım için mutluyumö diye konuştu.

Sabaha dek süren kar yağışı Çanakkale kent merkezinin yarı sıra Ezine, Ayvacık, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerini de beyaza bürüdü. Her yerde kartpostallık kar manzaraları oluştu.Kilitbahir Köyü\'nde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısı da kısmen karla örtüldü.

Hafta sonu olması nedeniyle, günün ilk ışıklarıyla birlikte çok sayıda vatandaş karın keyfini yaşamak için sokaklara çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale’nin kar manzaralı genel görüntü.

-Kar temizleme çalışmalarından görüntü.

-Kar manzaralarından genel ve detay görüntü.

-Bensu Zadeoğlu röp.

-Gökçe Avsever röp.

-Üniversite öğrencilerin kartopu oynamasından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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