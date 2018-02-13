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DHA YURT - Cami inşaatında iskele çöktü: 3 yaralı

Adana'da, inşaatı devam eden caminin iskelesinin çökmesi sonucu, 3 işçi yaralandı

13 Şubat 2018 21:04

Adana\'da, inşaatı devam eden caminin iskelesinin çökmesi sonucu, 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Gürselpaşa Mahallesi\'ndeki inşaatı devam eden Hacı Ali Hıradağı Camii\'nde meydana geldi. İnşaatta, caminin kubbesinin yapımı için kurulan iskele, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İskelenin çökmesiyle üzerinde ve altında bulunan işçiler Ahmet Yılanlı, Mehmet Erciyes ve Cevdet Ergül, çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı işçileri ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırdı. İşçiler, tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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- Çöken inşaatta yaralanan işçilerin görüntüsü
- İtfaiye aracının görüntüsü
- Ambulans görüntüsü
- Camii detay görüntüler
- inşaatta çalışan bir işçinin konuşması

SÜRE:01\'42\"     BOYUT:103 MB
Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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