DHA YURT - ÇAM AĞACI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde köklerinin yumuşaması nedeniyle devrilen çam ağacı, bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Bostanlı Mahallesi 1735 sokakta meydana geldi. Bir apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacı, köklerinin yumuşaması nedeniyle park halindeki 35 AEZ 182 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri sevk edildi. Çam ağacının devrilmesi sonucu, park halindeki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, apartmana ait olan su vanası da patladı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından yolu tamamen kapatan çam ağacı kaldırılırken, İZSU görevlileri patlayan su vanasını onardı. Olayın gece yaşanması sonucu, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devrilen ağaçtan görüntü

-Zarar gören otomobilden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)