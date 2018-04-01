DHA YURT - Bursa'da palet fabrikasında yangın

BURSA\'NIN Karacabey ilçesindeki bir palet fabrikasında yangın çıktı.

Bursa\'nın Karacabey ilçesinde bulunan Arız Köyü\'ndeki bir palet fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının sebebi henüz bilinmezken, itfaiye araçları ise yangına müdahalede bulundu. Yangının halen daha devam ettiği öğrenilirken, fabrikadaki yangın geniş çapta maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol alma çalışmaları ise devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY(Bursa),(DHA)

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