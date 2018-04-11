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DHA YURT - Bursa'da ilkokulda polis memuru müdür ve yardımcısını yaraladı/EK

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI Bursa'da, Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlokulu'nda bu sabah meydana gelen ve Okul Müdürü Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş'ın tabanca ile vurulduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor

11 Nisan 2018 13:48

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI
Bursa\'da, Hasanağa Mahallesi\'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlokulu\'nda bu sabah meydana gelen ve Okul Müdürü Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş\'ın tabanca ile vurulduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor. Taş ile Delibaş\'ı vuran öfkeli velinin  Merkez Yıldırım İlçesi Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi\'nde görev  yapan ve olayın ardından açığa alınan Polis Memuru İlhan Ö. olduğu öğrenildi. 
VELİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
Olayla ilgili açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, \"İlhan Ö. geçenlerde okula gelip, burada eğitim gören çocuğunun bir veli tarafından dövüldüğünü söyleyip oku Müdiresi  Tülay Taş ile tartıştı. İdarenin şikayeti  üzerine polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılınca aynı memur bu sabah okula gelip memurların odasında tartıştığı Müdür Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş\'ı yaraladı\" dedi.
ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ
Yaşanan olayın ardından okulda eğitime arar verilirken  yaralı Tülay Taş ile Sinan Demirtaş\'ın tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

Haber:Enver FATİH TIKIR/BURSA,(DHA) 
 

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