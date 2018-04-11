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DHA YURT - Bursa'da ilkokulda polis memuru müdür ve yardımcısını yaraladı

Bursa'da Merkez Nilüfer İlçesi'nde polis memuru olduğu öne sürülen veli ilkokulda tartıştığı müdür ve yardımcısını tabancası ile yaraladı

11 Nisan 2018 13:16

Bursa\'da Merkez Nilüfer İlçesi\'nde polis memuru olduğu öne sürülen veli ilkokulda tartıştığı müdür ve yardımcısını tabancası ile yaraladı. Olay sonrası yaralı müdür ile yardımcısı hastaneye kaldırılırken polis memurunun teslim olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Hasanağa Mahallesi\'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokul\'nda sbu sabah meydana geldi. İddiya göre polis memuru olduğu öğrenilen bir veli bu sabah geldiği okulda tartıştığı Müdüre Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş\'ı tabancası ile yaraladı.  Okul müdürü7nün kalçasından Delibaş\'ın ise bacağından yaralandığı olay sonrası şüpheli polise teslim olurken yaralı eğitmenler ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.İlkokulda öğrencilerin korku ve panik yaşadığı olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görütü dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Detaylar

Haber:Enver Fatih TIKIR/Mehmet İNAN/BURSA(DHA)

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