DHA YURT - BURSA'DA DEPO OLARAK KULLANILAN 2 KATLI BİNADA YANGIN

BURSA\'da Ömer Alkan\'a ait depo olarak kullanılan 2 katlı binada yangın çıktı. Bina yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı.

Yangın, gece saatlerine Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Has Sokak\'ta bulunan Ömer Alkan\'a ait depo olarak kullanılan 2 katlı binada meydana geldi. Binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri, yangına 4 araç ve 15 personelle müdahale etti. Yangında, deponun yan kısmında bulunan evdeki 5 çocuk itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edildi. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü, ardından da soğutma çalışması yapıldı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında bina kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Haber-Kamera: Muammer İRTEM / BURSA,(DHA)