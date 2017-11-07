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DHA YURT - Bursa'da boğazı kesilerek öldürülmüş erkek cesedi bulundu

BURSA'da boş bir arazide vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürülmüş erkek cesedi bulundu

07 Kasım 2017 06:23

BURSA\'da boş bir arazide vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri öldürülen şahsın kimliğini belirlemek ve şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Traktörüyle evine gitmek isteyen bir vatandaşın Geyveli Caddesi üzerinde bulunan çalılık alanda çıplak birinin hareketsiz şekilde yattığını görmesi üzerine durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede kimliği bilinmeyen 30 yaşlarında olduğu öğrenilen şahsın vücudunun çeşitli yerlerinden 20\'den fazla bıçak darbesi aldığını ve boğazının kesildiğini tespit etti. Şahsın başka yerde öldürülerek buraya bırakıldığı üzerinde duran ekipler, olay yerinde delil aradı. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Ölen şahsın kimliğini tespit etme ve cinayeti işleyen kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekipleri inceleme yaparken
-Detaylar

Süre: 1 dakika 21 saniye - Boyut: 81 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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