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DHA YURT - Bursa'da ambulansla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaza, gece yarısı Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı mahallesinde meydana geldi

14 Eylül 2017 09:22

Kaza, gece yarısı Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı mahallesinde meydana geldi. Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde sol şeritte seyir halinde olan 16 BV 585 resmi plakalı ambulansın sürücüsü 50 yaşındaki İsmail Yelbey Botanik Kavşağı yol ayrımına geldiği esnada, şeritten yol ayrımına girmek isteyen 47 yaşındaki Nami Soylu idaresinde ki 16 NBK 67 plakalı otomobil önüne kırdı. Frene basan ambulans sürücüsü duramayarak otomobile çarptı. Kaza nedeniyle otomobilde bulunan sürücü Nami Soylu, eşi 40 yaşındaki Aysel Soylu, çocukları 18 yaşındaki Zeynep ve 13 yaşındaki Samet, kazaya karıştıkları ambulansta bulunan sağlık ekibi tarafından yapılan ilk tedavileri yapıldı. Yaralılardan sürücü Nami Soylu Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, Aysel Soylu, Zeynep Soylu ve Samet Soylu Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Nami Soylu yoğun bakım servisine alındı.
Kazada ambulansta bulunan sürücü İsmail Yelbey ve sağlık görevlileri, Şaban Erdoğan Cari ile Tuba Kemahlı Verdi, yara almazken, kaza ile ilgili olarak soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden detaylar
-Polis ekipleri inceleme yaparken
-Trafikten görüntü
-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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