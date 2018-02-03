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DHA YURT - Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde korkutan yangın (4)

YANGIN PANOSUNDAKİ ALARM AKTİF HALE GELMİŞ Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın alarmıyla ilgili açıklama yaptı

03 Şubat 2018 02:51

YANGIN PANOSUNDAKİ ALARM AKTİF HALE GELMİŞ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki yangın alarmıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"02.02.2018 Cuma günü saat 18.30 sularında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Ana bina eksi 2\'nci katta bulunan görüntüleme merkezindeki MR ünitesi teknik odasında, yangın panosundaki alarm belirlenemeyen bir sebeple aktif hale gelmiştir. Söndürme sistemi devreye girmiş ve olası yangını engellemek üzere otomatik olarak FMF kuru gazı ortama boşaltmıştır Dolayısıyla herhangi bir yangın durumu ya da kablo dumanı oluşmamıştır. Devreye giren yangın alarmı nedeniyle hastanemize gelen itfaiye yangın oluşmadığı için olay yerini kontrol ettikten sonra hastanemizden ayrılmıştır.

Otomatik yangın söndürme sisteminin ortama verdiği kuru gazın kokusunun hastanemiz acil servisine ulaşıp, oluşabilecek olası paniğin önüne geçmek üzere hastanemiz acil servisi boşaltılmıştır. Acil servisimizin kırmızı alanında bulunan hastalar yakındaki hastanelerimize nakledilmiş, diğer acil bölümlerindeki hastalar hastanenin uygun bölümlerine alınmıştır. Yaklaşık yarım saat sonra acil servisteki yangın söndürme sisteminin kuru gazının kokusunun dağılması üzerine hastane acilimiz normal işleyişine geri dönmüştür.

Bu olaydan dolayı herhangi bir hasta ya da çalışanımızda yaralanma, etkilenme vs bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.\"

Haber: YILDIRIM (Bursa), (DHA)
 

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