T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Bursa-izmir karayolunda dönüş çilesi

KURBAN Bayramını Baıkesir'in sahil ilçeleri ile Çanakkale ve Ege sahilinde geçiren tatilciler  karayolunda uzun kuyruklar oluştu

03 Eylül 2017 22:27

KURBAN Bayramını Baıkesir\'in sahil ilçeleri ile Çanakkale ve Ege sahilinde geçiren tatilciler  karayolunda uzun kuyruklar oluştu. İzmir-Bursa karayolunda oluşan uzun kuyruklar sürücülere zor anlar yaşattı.
Kurban bayramı nedeniyle verilen 10 günlük tatili fırsat bilen talillerini Balıkesir\'in sahil ilçeleri, Çanakkale ve Ege sahilinde geçiren aileler dönüş için son günü beklemedi. Bugün yola çıkan tatilciler, İzmir-Bursa karayolu üzerinde Karacabey ilçesi sınırlarındaki TİGEM\'den başlayıp 10 kilometrelik kuyruklara neden oldular. Havanın sıcak olması nedeniyle uzun süre bekleyen tatilciler tuvalet ve su sıkıntısı yaşadı. Jandarma ekipleri, trafiğin sıkıştığı bölgelerii drone ile takip edip müdahale ettiler.
Tatil dönüşü karayolundaki yoğunluğun bu gece ve yarında devam etmesi bekleniyor

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber-Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) - 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KURBAN Bayramını BaıkesirEgeKurbanBalıkesirBugünKaracabeyTİGEMHavanınJandarmaTatilGEÇİLİYOR  HaberKamera Yasin KESKİNKARACABEY Bursa DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24