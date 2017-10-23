DHA YURT - Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe, istifa ettiğini açıkladı/EK

MUHTAR İNCESU:SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDER,ALTEPE\'Yİ ÇOK SEVİYORUM

Bursa Siteler Mahallesi Muhtarı Selma İncesu,\"Seçimle gelen seçimle gider. Ben Recep Altepe\'yi çok seviyorum. Hakkında hayırlısı neyse o olsun\" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe\'nin de katıldığı Kaplıkaya-Hacıvat Deresi ıslahı ve Bağlaraltı-Siteler Köprüsü açılış töreninde Altepe\'den önce konuşan Siteler Mahallesi Muhtarı Selma İncesu, \"Basın o kadar ilgi gösteriyor ki, bu köprünün açılışına mı yoksa bugün burada başka şeyler mi olacak bilemiyorum. Ben başkanımızı çok seviyorum. Bugün muhtar olduğum için çok mutluyum. Çünkü benim mahallem beni verdiği oylarla seçti. Seçimle gelen seçimle gider. Ben bunu biliyorum. Ben bugün muhtar olduğum için gerçekten çok mutluyum. Seçimle gelen seçimle gider. Ben Recep Altepe’yi çok seviyorum. Hakkında hayırlısı neyse o olsun\" ifadelerini kullandı.

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-Selma İncesu\'nun açıklamaları

Haber: BURSA,(DHA)