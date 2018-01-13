DHA YURT - Bursa - Kar maskeli soygun kamerada

BURSA\'da bir akaryakıt istasyonuna ellerinde pompalı tüfeklerle giren kar maskeli 2 soyguncu bin 500 lirayı alarak kaçtı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eyül Bulvarında bulunan Fatih Konçak\'a ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 06 BV 1469 plakalı otomobille ellerinde pompalı tüfeklerle gelen kar maskeli iki kişi, tüfeği istasyon görevlisi 29 yaşındaki Semih Yıldızarslan\'a doğrultarak kasadaki paraları istedi. Paniğe kapılan Yıldızarslan\'ın, kasada bulunan bin 500 lirayı vermesi üzerine soyguncular olay yerinden kaçtı. Semih Yıldızarslan\'ın durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin Bursa Çevre Yolu\'ndan Kayapa Mahallesi\'ne doğru ilerlediği tespit etti. Ekiplerin \'Dur\' ihtarına uymayan şüpheliler, kovalamaca esnasında direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen 16 NAN 01 plakalı çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, yol kenarındaki toprağa saplanırken, araçtan inen soyguncular, çevredeki ağaçlık alana doğru kaçtı. Olay yeri inceleme ekiplerinin araçta yaptığı çalışmada, 2 pompalı tüfek, 500 lira, pompalı tüfeklere ait 3 fişek ele geçirdi. Yapılan incelemede, araçta 16 NRC 09 plakası da olduğu görüldü.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada benzin istasyonundaki soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kar maskeli iki kişinin beyaz bir otomobille geldiği, şüphelilerden birinin istasyon görevlisinden pompalı tüfek zoruyla paraları aldığı, diğerinin de dışarıda beklediği görülüyor. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Silahlı soygun anı güvenlik kamera görüntüsü

-Aracın terk edildiği yerden görüntüler

-Ekipler ağaçlık alanda arama yaparken

-Aracın incelenmesi

-Pompalı tüfeklerden görüntü

-Detaylar

Süre: 4 dakika 47 saniye Boyut: 283 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)