DHA YURT - BUDO VE İDO'DA SEFER İPTALLERİ

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi\'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO
10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 30.11.2018
09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 30.11.2018
08:30 -Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy - 30.11.2018
07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 30.11.2018
07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı - 30.11.2018
07:30 - Bursa-Yenikapı - 30.11.2018
07:00 - Yenikapı-Bandırma - 30.11.2018
07:01 - Yenikapı-Bandırma - 01.12.2018
Haber: BURSA,(DHA)