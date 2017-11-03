DHA YURT - BTK Treni Kars'a geldi

DEMİR İpek yolu olarak adlandırılan ve \'Tarihi İpek Yolunu\' canlandırması hedeflenen Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı\'ndaki ilk seferde Kazakistan\'dan Mersin Limanı\'na doğru yola çıkan tahıl yüklü tren gece saatlerinde Kars\'a ulaştı.

Bakü\'ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı\'nda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili\'nin katılımıyla 30 Ekim\'de açılan hatta yola çıkan ilk tren gece saatlerinde Kars Garı\'na ulaştı.

Gürcistan sınırından itibaren trenle birlikte Kars Gar\'ına gelen TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt, trenin 40 saatlik yolculuğun ardından Kars\'a geldiğini belirtti. Trenin Kazakistan\'dan yola çıktığını, Alat Limanı\'ndan devam ederek Kars\'a ulaştığını ifade eden Kurt, \"Azerbaycan\'dan buraya yaklaşık 856 kilometreyi 40 saate geldik. İnşallah bir aksaklık olmasa Kars\'tan Mersine bin 258 kilometrelik mesafeyi 40 saatte almayı planlıyoruz. Tren Kazakistan\'dan yola çıktı. Yaklaşık 4 bin 700 kilometrelik bir mesafeyle seferi inşallah Mersin\'de son bulacak. 30 konteyner yola çıkmıştı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, böyle kıtaları birleştiren bir projeyi ülkemize kazandırdıkları için kendilerine müteşekkiriz. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyoruz\" dedi.

Projenin hem Türkiye için hem Asya ve Avrupa ülkeleri için önemli bir koridor olduğunu belirten Kurt, \"Şu anda bu bu projeyle ülkemize, hem Türk Cumhuriyetlerine, hem Çin\'e, hem Avrupa\'yı Çin\'e bağlayacak şekilde çok önemli bir koridor haline geldi. İnşallah sanayicimize ihracatçımıza çok önemli bir koridor, lojistik kapısı açılıyor. Umuyoruz bu günden sonra bu koridorda daha güzel imkanlarla, fırsatlarla insanlarımıza hizmet edeceğiz. Ülkemiz bu projeyle çok önemli bir fırsatı yakalamıştır. Hem bölgesel hem de dünya ölçeğinde inşallah barışa, kardeşliğe, dostluğa önemli katkıları olacaktır\" diye konuştu.

Yaklaşık 4 bin 700 kilometrelik mesafeyi 180 saatlik gibi kısa bir mesafede gittiklerini de söyleyen Kurt, \"Türkiye parkurunda gümrük, tarım teşkilatlarımızın prosedürlerini minimum seviyelere indirdiler. İyi bir iş birliği içerisindeyiz. Bundan sonra bu koridorda çok yüksek miktarda taşımacılık yapmayı planlıyoruz. Müşterilerimizle görüştüğümüzde yük miktarları yaklaşık 3 milyon ton gibi gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi başlangıç itibarıyla yıllık şu anda 7 milyon ton yük bekliyoruz. Ama önümüzdeki süreçte 17 milyon ton ve üzerine çıkabileceğini rahatlıkla söyleyebileceğiz. Dolayısıyla hem Çin\'den ülkemize, Çin\'den Avrupa\'ya ve tersi yöne bugüne kadar kilometrelik desinasyon ile taşımacılık yapıyorduk. Artık 5 bin kilometrelere ve 12 bin kilometrelik desinasyonlarda yavaş yavaş müşterilerimize taşımacılık yapmayı konuşmaya başladık. İnşallah önümüzdeki süreçte bu imkanları artırarak devam ettireceğiz\" dedi.

Trenin gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra sabah saatlerinde Mersin\'e doğru yola çıkağını da anlatan Kurt, daha sonra GAR çalışanlarıyla birlikte trenin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gar binası

- Trenin gelişi

- Karşılanması

- Genel Müdür Veysi Kurt\'un trenden inmesi ve açıklamaları

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)