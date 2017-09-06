DHA YURT - Bolu'da silahlı kavga: 3 yaralı

BOLU’da bir otelin restoranında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.



Olay, saat 23.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi D-100 Karayolu üzerindeki bir otelin restoran kısmında meydana geldi. İddiaya göre, restoranın ortağı olan İ.B. ile mekanda müşteri olarak bulunan G.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.B.’nin silahı ateş aldı. Mermilerden 2’si G.Ç.’ye, 1’i kavgayı ayırmaya çalışan N.A.’ya isabet etti. Seken kurşunlardan biri ise restorandaki başka masada müşteri olarak bulunan A.A.’ya geldi. Mermiler G.Ç. ile N.A.’nın bacağına A.A.’nın ise eline isabet etti. Yaralanan 3 kişi restoranda bulunanların otomobilleriyle çevredeki hastanelere kaldırılırken, teslim olan şüpheli İ.B. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otelden görüntüler

-Polis araçları

-Hastaneden detaylar



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Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)